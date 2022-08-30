لويس غرابان يقود تشكيل الأهلي أمام الأخدود

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أعلن المدير الفني للأهلي، روبرت سيبولدي، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم (الثلاثاء) أمام نظيره الأخدود ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو للدرجة الأولى.
وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:
حارس مرمى: ياسر المسيليم.
خط الدفاع: علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي.
خط الوسط: عبدالله المقرن، فرانك كوم، زياد الجهني.
خط الهجوم: هيثم عسيري، يوسف العبدلي، لويس غرابان.
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Source akhbaar24
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