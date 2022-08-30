البحرية الأمريكية تحبط محاولة إيران للاستيلاء على سفينة في الخليج

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المناطق ـ متابعات

أحبطت البحرية الأميركية محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على سفينة سطحية غير مأهولة، يديرها الأسطول الخامس الأميركي في الخليج، بحسب ما كشفه الأسطول في بيان، اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث أمس الاثنين، حيث رصد الأسطول الخامس الأميركي السفينة التابعة للحرس الثوري في الساعة الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، وهي تسحب السفينة غير المأهولة “في محاولة لاحتجازها”.

ووصف قائد القيادة المركزية للبحرية والأسطول الخامس الأميركي، براد كوبر، تصرفات الحرس الثوري الإيراني بأنها “صارخة وغير مبررة، وتتعارض مع سلوك القوات البحرية المحترفة”.

وأشار البيان إلى أن سفينة الحرس الثوري غادرت المنطقة بعد أربع ساعات، وأن البحرية الأميركية استأنفت عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث.

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Source almnatiq

