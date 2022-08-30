شكرا لقرائتكم خبر عن سيبولدي يعلن تشكيل أهلي جدة لمواجهة الاخدود في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف روبرت سيبولدي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه لخوض المباراة أمام نظيره الاخدود، في ثاني جولات دوري يلو.

ومن المقرر إقامة المباراة التي سوف تجمع بين فريقي أهلي جدة والاخدود، مساء اليوم الثلاثاء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الاخدود

في حراسة المرمى.. ياسر المسيليم

في خط الدفاع.. علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي

في خط الوسط.. فرانك كوم، عبدالله المقرن، زياد الجهني

في خط الهجوم.. هيثم عسيري، لويس غرابان، يوسف العبدلي

ويدخل فريق أهلي جدة اللقاء محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل الاخدود في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.