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محمد الفلاح - وجه مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صدمة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن صفقة ميراليم بيانيتش.

آل معمر يصدم جماهير النصر بشأن صفقة بيانيتش

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة نادي النصر، اقتربت من التعاقد مع ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير أن مسلي آل معمر، يتواجد في برشلونة اليوم الثلاثاء من أجل حسم التعاقد مع ميراليم بيانيتش.

وأكد مسلي آل معمر، أن ما تم تداوله عن اقتراب النصر من التعاقد مع بيانيتش غير صحيح، مشيرًا إلى أنه لم يسافر إلى برشلونة من الأساس.

وكتب مسلي آل معمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏صحيت من النوم حصلت في جوالي ٣٢٤ رسالة.. اقسم بالله ما نيب في برشلونه واقسم بالله ما لنا علاقة بمفاوضات بيانيتش.. فريقنا مكتمل وتعاقداتنا تمت بناء على تقارير فنية".