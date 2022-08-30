شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتحكم فى مصير برناندو سيلفا فى الإنتقال لبرشلونة فى الصيف! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع لاعب الوسط البوسني بيانيتش نجم وسط برشلونة، حيث أشارت التقارير أن اللاعب أصبح قريبًا من الإنتقال لصفوف الفريق السعودي فى الوقت الراهن، مع إقتراب المريكاتز الصيفي على الإنتهاء.

وأوضحت التقارير أن تعاقد النصر مع بيانيتش قد يقرب صفقة النجم البرتغالي برناندو سيلفا إلى برشلونة فى الصيف الجاري، لا سيما أن من المتوقع أن يكون العائد المادي من بيع بيانيتش ضخم، مما قد يجعل صفقة نجم السيتي ممكنة للفريق.



موقف بيانيتش من الرحيل إلى الدوري السعودي

وفى سياق متصل أكد اللاعب البوسني بيانيتش أنه لا يمانع الإنتقال للدوري السعودي فى الفترة الحالية، يأتي ذلك بعدما رفض اللاعب فى وقت سابق اللعب فى الخليج العربي، مفضلًا الإستمرار داخل القارة العجوز حتي فى حالة الرحيل عن برشلونة.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن الجانب المادي لعب دورًا حاسمًا فى تغيير وجهة اللاعب والتواجد داخل صفوف العالمي فى الصيف الحالي، مما قد يجعل الإعلان الرسمي يقترب فى الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضي، خلال مفاوضات النصر مع اللاعب.



مصير صفقة برناندو سيلفا من برشلونة

وعلى الجانب المقابل ما زال برشلونة متمسكًا بأمل التعاقد مع برناندو سيلفا بالرغم من صعوبة وتعقد الصفقة، ولكن رغبة اللاعب قد تكون العامل المساعد فى إتمام الصفقة، حال تمكن الفريق الكتالوني من حل مشاكله المالية مع رابطة الليجا الإسبانية.