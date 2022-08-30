اخبار دوليه – حانات بريطانيا تحذر من خطر تعرضها للإغلاق بسبب ارتفاع الأسعار

محمد بن مسعود - الدمام - حذر كبار العاملين في صناعة الجعة والحانات في جميع أنحاء بريطانيا، من خطر تعرضهم للإغلاق في غضون أشهر في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 300%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية اليوم الثلاثاء.
ووقع رؤساء ست من أكبر الحانات وشركات صناعة الجعة في بريطانيا، خطابا مفتوحا للحكومة، لكي يحثوها على التحرك لتجنب تعرض القطاع لأضرار «حقيقية وخطيرة ولا يمكن إصلاحها».
وقد ساهمت أسعار الغاز الخارجة عن السيطرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في زيادة فواتير الطاقة بالنسبة للمشغلين.
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