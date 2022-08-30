اخبار دوليه – سجن وجلد وغرامات بجق سائحين سويديين أدينا بحيازة المخدرات في إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أكد القضاء الإيراني عقوبات سجن مشددة بحق سائحين سويديين أدينا بحيازة كميات كبيرة من المخدرات غير المشروعة.

وقال المتحدث باسم القضاء مسعود ساتايشي، اليوم الثلاثاء، أنه «تم القبض على المواطنين السويديين في فبراير 2020 بتهمة حيازة مخدرات، وذلك بمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وصدرت بحقهما أحكام بالسجن والغرامة.

وتم ضبط نحو 9800 جرام من الأفيون مع أحد السائحين لدى مغادرته البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية(إرنا) عن المتحدث قوله إن حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات صدر بحق الرجل، بالإضافة إلى60 جلدة وغرامة بنحو 5 آلاف دولار.

كما تم ضبط أكثر من 21 ألفا من الأقراص المنبهة مع السويدي الآخر. وبحسب التقرير، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة بنحو 30 ألف دولار. وتصل عقوبة حيازة المخدرات بكميات كبيرة في إيران إلى الإعدام.