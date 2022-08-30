حاجي يشارك في حلقة تفصيلية عن الذكاء الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت إذاعة بي بي سي البريطانية قسم اللغة العربية و بتقديم من المذيعة و المقدمة المعروفة شيرين يوسف مقابلة تفصيلية مع الدكتور جاسم حاجي، خبير و تنفيذي بحريني في الذكاء الاصطناعي تحت عنوان ‹الجوانب العاطفية و الاحساس في الذكاء الاصطناعي›. حيث شملت المقابلة العديد من الجوانب التطبيقية و التعليمية في الذكاء الاصطناعي بالاضافة إلى أمثلة حديثة في الشركات العالمية الكبرى. عدا ذلك تم استقبال عدد كبير من المستمعين في الدول العربية للحلقة في مجال العلوم و التكنولوجيا،

يذكر أنها المقابلة الثانية مع البحريني الدكتور حاجي، رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي على منصة بي بي سي حيث الخليج 365 خلال بداية السنة الجارية تقديم حلقة على تلفزيون البريطاني في تغطية شاملة عن الذكاء الاصطناعي.