اخبار الخليج – رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يستقبل سفير دولة إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في مقر الهيئة صباح اليوم الثلاثاء، سعادة السيد إيتان نائي سفير دولة إسرائيل المعتمد لدى مملكة البحرين، وتأتي هذه الزيارة لتعزيز سبل التعاون الثقافي بين البلدين.

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