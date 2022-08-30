اخبار الخليج – «المعرض البحريني العماني للعطور» الأول ينطلق في مجمع «الأفنيوز- البحرين» الأسبوع المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية كريمة من سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بالبحرين، ينطلق في الأول من شهر سبتمبر المقبل وبالتنسيق مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية، «المعرض البحريني العماني للعطور» والذي يقام في مجمع الأفنيوز – البحرين، والذي يعدّ أحد أبرز المعارض المتخصصة في منتجات العطور والبخور واللبان، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

ويأتي المعرض البحريني العماني للعطور بنسخته الأولى في اطار جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة بين الجانبين بالإضافة واستقطاب المزيد من المعارض المتخصصة وفرصة متميزة لرواد الاعمال للمشاركة والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى البلدين الشقيقين.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة زهراء باقر الرئيس التنفيذي لشركة زري العالمية والمنظمة للمعرض و عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، أن المعرض سيكون مزج جميل بين الثقافة العمانية والبحرينية، وأن سلطنة عمان والعمانيين هم الأوائل في صناعة العطور الشرقية ويهمنا في هذا المعرض أن نبرز رواد صناعة العطور الخليجيين ولم يتم أي حدث سابق للتركيز على رواد الأعمال في هذا المجال سابقًا في مملكة البحرين، وأنَّ المعرض يعدّ متحف مثالي وأحد أهم التجمعات لمصنعي وتجّار العطور ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية لإبراز الميزة التنافسية لعلاماتهم التجارية في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث سيشكّل المعرض فرصة استثنائية ورائعة لأصحاب الأعمال لعرض منتجاتهم وإطلاق منتجات حصرية للعملاء المهتمين بهذا النوع من المنتجات، إلى جانب استعراض أحدث الصيحات في صناعة العطور المعاصرة. مشيرة إلى أن الشركة تجري استعداداتها لإقامة هذا الحدث المميز.

وأضافت: أشكر كل الجهات الداعمة للمعرض التي كانت خير عون لإنجاز هذا المعرض الذي يهدف الى تعزيز ثقافة أهمية التوجه للعلامات التجارية الخليجية وأن جودتها وتميزها تنافس المنتجات العالمية.

كما سيشارك وفد من وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية في المعرض من خلال ركن خاص للمعلومات السياحية ليتم من خلاله الترويج للمقومات السياحية لسلطنة عمان لزوار المعرض ولتعريف الشعب البحريني بأهم المواقع والمدن والمعالم السياحية في سلطنة عمان.