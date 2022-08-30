اخبار دوليه – إيران تعيد فتح حدودها مع العراق بعد إغلاق وجيز بسبب العنف

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر الإعلام الرسمي أن إيران أعادت فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين اليوم الثلاثاء بعد فترة وجيزة من مطالبة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الشوارع.

وكانت طهران قد أغلقت حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق وسط اندلاع لأعمال عنف في العراق في أعقاب إعلان الصدر أمس الاثنين اعتزال الحياة السياسية.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنويا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد. وتوافق أربعينية الحسين هذا العام 16 و17 سبتمبر أيلول.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول الإيراني قوله «جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق».

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي إن إيران علقت جميع رحلات الطيران إلى العراق “حتى إشعار آخر بسبب الاضطرابات الراهنة”.

ونقل التلفزيون عن مسؤول طيران كبير «نحاول ترتيب رحلة طيران طارئة لإعادة الإيرانيين الموجودين في المطار حاليا من العراق وبغداد. نأمل في إجلائهم اليوم».