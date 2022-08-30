محمد بن مسعود - الدمام - تعرف على موعد مباراة الحزم والعروبة في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، والقنوات الناقلة لبث مباشر لمباراة الحرزم والعرووبة في دوري يلو 2022-2023.

بث مباشر مباراة الحزم والعروبة في دوري يلو 2022-2023

يحتضن ملعب نادي العروبة بسكاكا، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الحزم والعروبة، إطار الجولة الثانية من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لموسم 2022-2023، ويمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الحزم وال من خلال موقع “المناطق”. الحزم لمواصلة الإنطلاقة القوية

الحزم افتتح مشواره في بطولة دوري يلو للمجترفين بأفضل طريقة ممكنة، حيث حقق الفريق الفوز في الجولة الأولى بعد الفوز بهدفين لهدف على نادي جدة، ليقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية للغاية في مستهل المسابقة للصعود لدوري روش السعودي.

ويسعى الحزم في تحقيق الفوز على العروبة ليصل إلى الفريق إلى النقط السادسة ويعتلي صدارة الترتيب مبكرًا، ويحتل الفريق حاليًا المركز الـ6 برصيد ثلاث نقاط.

العروبة لتدارك السقوط مجددًا

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وفي الجانب الآخر،يطمح فريق العروبة في اقتناص أول ثلاث نقاط له، بعد إلغاء مباراته السابقة أمام الشعلة، ويصبح الفريق خاسرًا بثلاثية نظيفة بناء قرار لجنة المسابقات، ويحتل الفريق المركز الـ18 والأخير في جدول الترتيب بدون نقاط.

موعد مباراة الحزم والعروبة

ومن المقرر ان تلعب المباراة بين الحزم والعروبة في الجولة الثانية من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، على ملعب نادي العروبة بسكاكا.

وتنطلق صافرة البداية بين ناديي الحزم والعروبة في تمام الساعة 7:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمبارة الحزم والعروبة

ويمكن لعشاق دوري يلو شاهدة مباراة الحزم والعروبة في بطولة دوري يلو للمحترفين من خلال مجموعة قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري لجميع منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الحزم والعروبة على شاشتها.