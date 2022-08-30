محافظ الطائف يطّلع على الخطط والإجراءات الوقائية لرفع مستوى السلامة المرورية بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، مع مدير مرور المحافظة العقيد علي الشيباني وعدد من منسوبي المرور، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أعمال وإنجازات الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، وعن مـؤشرات وإحصائيات تفصيلية لأداء السلامة المرورية، وآخر مستجدات العملية المرورية.

وأكد أهمية الدور الفاعل لرجل المرور في الحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المجتمعات من خلال تطبيق الأنظمة المرورية، مطالباً ببذل المزيد من الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة، للحد من الحوادث وخاصة بين فئة الشباب والفتيات.

أخبار قد تهمك

وشدد سمو محافظ الطائف على أهمية العمل المتواصل على تطوير وتقديم الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على طرق محافظة الطائف، وتأكيد الانتشار الميداني لرجال المرور في الطرقات الرئيسة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركتها، مشيداً بجهود الإدارة العامة للمرور بالمحافظة وما يحظى به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام الحكومة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية.