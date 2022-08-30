الأمير سعود بن طلال يستقبل رئيس مجلس مديري شركة وادي الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم، معالي رئيس مجلس مديري شركة وادي الأحساء للاستثمار المملوكة لجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ، وأعضاء المجلس.

واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز الأنشطة الرئيسة للشركة، واختصاصاتها، ومشاريعها الحالية، وتوجهاتها المستقبلية.