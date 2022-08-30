محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم، معالي رئيس مجلس مديري شركة وادي الأحساء للاستثمار المملوكة لجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ، وأعضاء المجلس.
واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز الأنشطة الرئيسة للشركة، واختصاصاتها، ومشاريعها الحالية، وتوجهاتها المستقبلية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير سعود بن طلال يستقبل رئيس مجلس مديري شركة وادي الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.