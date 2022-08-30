وتدعو الوزارة المواطنين البحرينيين الراغبين في السفر للعراق إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية:
– سفارة مملكة البحرين في بغداد:
009647814256980
– القنصلية العامة لمملكة البحرين في النجف:
009647728672227
– مكتب العمليات بوزارة الخارجية:
0097317227555
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مملكة البحرين تحث المواطنين المتواجدين في العراق على المغادرة فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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