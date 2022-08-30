اخبار الخليج – مملكة البحرين تحث المواطنين المتواجدين في العراق على المغادرة فورًا

محمد بن مسعود - الدمام - تحث وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين في جمهورية العراق الشقيقة على مغادرة الأراضي العراقية فورًا، نظرًا للأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها العراق، وذلك حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

وتدعو الوزارة المواطنين البحرينيين الراغبين في السفر للعراق إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

‎ولطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية:

– سفارة مملكة البحرين في بغداد:

009647814256980

– القنصلية العامة لمملكة البحرين في النجف:

009647728672227

– مكتب العمليات بوزارة الخارجية:

0097317227555