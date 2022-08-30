︎ . المناطق_الرياض كشفت وزارة الصحة السعودية أن النظافة الشخصية جزء مهم من برنامج ابنك اليومي، ويجب الحرص على متابعته بانتظام. وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” مجموعة من التعليمات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا البرنامج، وهي: المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يومياً. تقليم الأظافر بشكل منتظم وبطريقة صحيحة وسليمة. تفريش الأسنان على الأقل مرتين في اليوم. الاستحمام بشكل دوري بالماء والصابون. تجفيف الأذنين بعد الاستحمام لحمايتها من الالتهابات. عدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: النظافة الشخصية جزء مهم من برنامج ابنك اليومي فاحرص على متابعته بانتظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.