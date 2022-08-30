︎
.
حائل 03 صفر 1444 هـ الموافق 30 أغسطس 2022 م واس
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة للعام المالي 2021 – 2022 م .
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الصندوق بالمنطقة أنور الغصاب، الذي قدّم شرحاً مفصلاً عن جهود الصندوق خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن التقرير يبين الدور الذي قدم لدعم النهضة الزراعية بمنح القروض الميسرة للمزارعين والمستثمرين ومختلف الخدمات المقدمة للمزارعين.
ونوّه سمو أمير حائل خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للتنمية الزراعية المستدامة والحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية للوطن، مشيدًا بجهود العاملين بالصندوق وإنجازاتهم.
// انتهـى /
13:55ت م
0093
www.spa.gov.sa/2380198
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source spa.gov
كانت هذه تفاصيل خبر عام / سمو أمير حائل يتسلم التقرير السنوي لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.