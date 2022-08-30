وكيل محافظة البكيرية يطلع على تقرير انطلاقة العام الدراسي لإدارة التعليم

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اطلع وكيل محافظة البكيرية علي بن عبدالله السويلم في مكتبه اليوم، على تقرير الاستعداد والانطلاقة للعام الدراسي الجديد بالمدارس التابعة لإدارة التعليم بالمحافظة، خلال لقائه بمدير التعليم بالبكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، وعدد من المسؤولين بتعليم المحافظة.

وثمن السويلم تميز إدارة التعليم بمحافظة البكيرية في الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات خلال انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ واهتمامهم بنواتج التعلم، مقدماً شكره الجزيل القيادة الرشيدة – أيدها الله – على ما يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام ومتابعة وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.

من جانبه أكد مدير التعليم الدكتور خالد الراجح أن العام الدراسي انطلق بشكل منتظم وناجح بمدارس الإدارة، منوهاً بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ومساندته لإدارات التعليم بالمنطقة الذي يدفع الجميع لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله -، وتحقيق تطلعات وزارة التعليم لتخريج جيل متميز لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره.

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Source almnatiq

