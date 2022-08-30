“بورنموث” يقيل المدرب باركر بعد الخسارة “9-صفر” أمام ليفربول

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أقال فريق بورنموث الإنجليزي، مدربه سكوت باركر، اليوم الثلاثاء، بعد 3 أيام من الخسارة بتسعة أهداف دون مقابل أمام فريق ليفربول في ملعب أنفيلد في ثالث هزيمة على التوالي في البريميرليغ.

وقال مالك نادي بورنموث ماكسيم ديمين، في بيان، اليوم الثلاثاء: “أود التعبير عن خالص تقديري لسكوت وفريقه على جهودهم خلال فترة العمل معنا”.

وأضاف: “ورغم ذلك فإنه من أجل مواصلة المضي قدما كفريق وكناد بصفة عامة، ينبغي أن يكون اتفاقنا غير مشروط في استراتيجيتنا لإدارة النادي بطريقة مستدامة”.

وأكد بورنموث أنه سيبدأ فورا عملية البحث عن مدرب جديد، بينما سيتولى غاري أونيل المسؤولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت.

وكان سكوت باركر قال بعد اللقاء إنه مصدوم بعد الهزيمة القياسية لفريقه أمام ليفربول 9-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في آنفيلد، السبت.



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Source akhbaar24

