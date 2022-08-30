أمانة الطائف تنفذ 7600 جولة رقابية لضبط مخالفات البناء ومعالجة التشوهات البصرية

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المناطق_واس

نفذت أمانة الطائف 7600 جولة رقابية من خلال البلديات الفرعية لضبط مخلفات البناء والحفريات ومعالجة التشوهات البصرية.

ورصدت الفرق أكثر من 1300 مخالفة تتعلق بعدم تسوير مواقع البناء، ورمي المخلفات أمام الموقع وعدم تأمين حاوية ووضع مخلفات البناء خارج السور وعدم وضع لوحة عن المشروع بها بيانات الترخيص، بالإضافة لمخالفات أخرى تتعلق بتشويه المظهر العام.

وبينت الأمانة أنه جرى التعامل بشكل فوري مع المخالفات المرصودة وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين عبر منصة (ممتثل)، ومتابعتهم حتى يتم تصحيح المخالفات.

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Source almnatiq

