اخبار دوليه – مقتدى الصدر سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء في منطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف وفقًا لما ورد في وسائل إعلام عراقية.

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