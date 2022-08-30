اخبار دوليه – إيران تغلق حدودها البرية مع العراق وتعلق الرحلات الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - أغلقت إيران حدودها البرية مع العراق كما أوقفت رحلاتها الجوية إلى البلاد اليوم (الثلاثاء)، مع تصاعد أعمال العنف في بغداد بعد إعلان زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي، ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي، واضطر الجيش إلى فرض حظر تجول شامل.

وسجل إطلاق نار بالذخيرة الحية عند مداخل المنطقة الخضراء، التي تخضع لحراسة مشددة، وتضم مقرات حكومية وسفارات، بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في «الإطار التنسيقي» الذي يعد موالياً لإيران.

وأفادت مصادر طبية عراقية عن ارتفاع عدد قتلى المواجهات داخل المنطقة الخضراء إلى 30 من بينهم 23 من أنصار الزعيم مقتدى الصدر، فيما تجاوز عدد الجرحى الـ700 من ضمنهم أكثر من 100 عنصر أمني.

كما قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، إن المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت داخل المجمع السكني.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أن إغلاق الحدود مع العراق سببه الاضطرابات وفرض حظر التجول. كما حثت طهران حجاجها الشيعة في العراق على تجنب المزيد من التنقل بين المدن.

بدورها، دعت الكويت مواطنيها في العراق إلى مغادرة البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كما طلبت من مواطنيها الذين يخططون للسفر إلى العراق، تأجيل خططهم بسبب اندلاع الاشتباكات.

أيضاً، أوقفت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى بغداد اليوم بسبب الاضطرابات المستمرة في العراق. وقالت شركة النقل إنها «تراقب الوضع عن كثب».