شاهد.. مختص في “الأرصاد” يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل عن موعد انخفاض درجات الحرارة في المملكة.

وقال خلال لقاء له مع قناة ” الإخبارية” درجات الحرارة تنخفض في سبتمبر المقبل”، مشيرا إلى أنه وفقا لعلماء الأرصاد يبدأ الشهر الخريفي 1 سبتمبر من كل عام.

وأضاف، تعتدل درجات الحرارة تدريجيا في شهر أكتوبر على معظم مناطق المملكة.