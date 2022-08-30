شاهد.. مختص في “الأرصاد” يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل عن موعد انخفاض درجات الحرارة في المملكة.
وقال خلال لقاء له مع قناة ” الإخبارية” درجات الحرارة تنخفض في سبتمبر المقبل”، مشيرا إلى أنه وفقا لعلماء الأرصاد يبدأ الشهر الخريفي 1 سبتمبر من كل عام.
وأضاف، تعتدل درجات الحرارة تدريجيا في شهر أكتوبر على معظم مناطق المملكة.
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