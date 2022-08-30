مجموعة البركة تعيد تعيين «سيكو» صانع سوق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة البركة اعادة تعيين «سيكو» كصانع سوق لأسهمها العادية المدرجة في البورصة، ويأتي ذلك وفقا لموافقة مصرف البحرين المركزي الصادرة في 25 اغسطس 2022 وحسب اعتماد الجمعية العامة العادية.

ويسمح الاتفاق ل»سيكو» امكانية ادارة %3 من اجمالي اسهم المجموعة الصادرة كحد أقصى لأنشطة صناديق السوق، بهدف تنشيط التداول وتعزيز السيولة على سهم «المجموعة» من خلال تعزيز عروض البيع والشراء في السوق الحقيقية على أسهم المجموعة.