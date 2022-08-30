شركة دلمون للدواجن تعلن عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الادارة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة دلمون للدواجن عن القائمة الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس الادارة عبدالرحمن جمشير جعفر ال ضيف عبدالحسين ديواني يوسف الصالح فؤاد المطوع عصام زينل محمد عبدالله عيسى نبيل علي مراد ماجد الراسرماني نادر أحمد عبدالرضا محمد عبدالله حسين عبدالحميد ال شهاب

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