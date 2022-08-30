اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات: الشركات السعودية شريك فعال في معرض البحرين الدولي للطيران

محمد بن مسعود - الدمام - سعيا للجهود التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، وعلى هامش زيارة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران، تم التوقيع لمشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الممثل بشركة ألفا ستار السعودية في معرض البحرين الدولي للطيران والذي سوف يقام تحت رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه .

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن صناعة الطيران في سوق الشرق الأوسط تشهد نمو في المشاريع المتعلقة بتعزيز البنية التحتية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية والخدمات الأرضية وغيرها، كما أن مطار البحرين الدولي الجديد يشهد انتعاشاً في حركة النقل الجوي، مؤكداً بأن المملكة تحظى بمكانة كبيرة وثقة عالية في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف سعادته، بناءً على نجاح معرض البحرين الدولي للطيران في الدورات الخمس الماضية، أكدت العديد من الشركات العالمية إعادة مشاركتها في معرض 2022، واليوم نرحب بتوقيع اتفاقية مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي متمثلاً بشركة ألفا ستار، والتي تعتبر أحد الشركات الرائدة في قطاع الطيران في استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يضم العديد من الشركات كشركة المروحية السعودية، وشركة سكاي برايم، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات بالإضافة إلى ألفا ستار.

وقد وقع السيد يوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران والسيد عبدالناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ستار السعودية على اتفاقية مشاركة الشركة في معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2022 بقاعدة الصخير الجوية.