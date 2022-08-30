شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعلن عن صفقة بامسعود رسميا وتصريحات حماسية من اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في التعاقد بالفعل مع أحمد بامسعود الظهير الأيسر السابق لفريق الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل سعي إدارة الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلنت إدارة نادي الاتحاد بالفعل عن إتمام التعاقد مع بامسعود ليرتدي قميص الاتحاد لمدة 3 مواسم قادما من صفوف الفيحاء.

وقام اللاعب بتوقيع العقود مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنمار الحائلي في صباح اليوم الثلاثاء بمقر النادي بجدة.

ترحيب صفحة الاتحاد بقدوم بامسعود

ونشر الصفحة الرسمية لفريق الاتحاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو ترحب من خلالها باللاعب معلقة:"تكتكها يا بامسعود.. يا بعيد وجابك الله.. أصفر بلون الذهب.. بامسعود بالمقلم".

تصريحات بامسعود عقب التوقيع للاتحاد

في المقابل، عبر بامسعود عن سعادته بالتوقيع للاتحاد حتى عام 2025 متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع داخل النادي وحسن ظن الجماهير وتحقيق البطولات مع الفريق.

ترحيب أنمار الحائلي بصفقة بامسعود وشكر خاص للفيحاء

أما أنمار الحائلي، فقد كتب عبر حسابه الرسمي على تويتير قائلا:"نرحب بالكابتن / أحمد بامسعود في نادي الاتحاد، فهو بلا شك إضافة كبيرة لكتيبة النمور، مع بقية زملائه اللاعبين".

وأختتم قائلا: "نسأل الله له ولزملائه التوفيق لتحقيق تطلعات جمهورنا الغالي، فنحن نعمل ولا نكل أو نمل مهما كانت الظروف صعبة، وأقدم شكري لأشقائنا في نادي الفيحاء على تعاملهم الرجولي والمميز".