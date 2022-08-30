شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الختامية.. موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني، في الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في الجولة الختامية.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

ويلتقي فريق الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا، بنظيره إيسترن كومباني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك وإيسترن ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الزمالك وإيسترن، انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إيسترن كومباني



حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد رفاعي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أدهم الخواجة - أحمد عبدالرحيم "إيشو" - سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن



وتنقل مباراة الزمالك وإيسترن كومباني، عبر قناة أون تايم سبورتس المالك الحصري.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الزمالك، صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 77 نقطة، حيث توج بالبطولة في نسختها الحالية، بينما يقع إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، وهبط إلى القسم الثاني.