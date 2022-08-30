شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الختامية.. موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيراميكا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، في الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيراميكا كليوباترا

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، استعداداته لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا.

ويلاقي فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام المباراة على ملعب ستاد الأهلي وي السلام، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مباراة الأهلي وسيراميكا، في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

وتبث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس المالك الحصري لبث المباريات.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل فريق الأهلي المصري، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة، حصدهم من 19 انتصار و10 تعادلات و4 هزائم، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، أحمد عبد النبى، محمد شرقية، محمد أشرف

خط الوسط: ميدو نبيل، محمد فخري، أحمد عبد القادر، لويس ميكيسونى

خط الهجوم: أحمد سيد غريب