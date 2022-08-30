شاهد.. ردة فعل أب عراقي تلقى خبر مقتل ابنه في بغداد

محمد بن مسعود - الدمام - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو مؤثر لعراقي لحظة تلقيه مكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء. وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الثلاثاء. أخبار قد تهمك

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