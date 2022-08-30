محمد بن مسعود - الدمام - مش بس على شفايفك.. اعرفى إزاى تعملي ماكياج بقلم “الروج”

لا توجد فتاة لا تحرص على أن تكون جميلة أو أن تظهر بمظهر جذاب، لذلك أغلب الفتيات يلجأن لاستعمال الماكياج لإبراز جمالهن وإخفاء بعض العيوب، لكن البعض ليس لديهن الإمكانيات لشراء أدوات تجميلية كثيرة ومختلفة، لذلك نقلا عن موقع”boldsky” يمكنك وضع ماكياج كامل باستعمال أحمر الشفاه فقط.

الخدين

خدين

خدين

ضعي أحمرالشفاه على عظام الخد، واستخدمي فرشاة ناعمة كبيرة لمزجها، ويمكنك أيضًا استخدام أطراف أصابعك إذا أردتي، ولكن عليك أن تأخذي وقتك في المزج حتى يبدو مظهره طبيعي على خديك.

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العيون

العيون

العيون

الخطوة التالية هي إضافة بعض الألوان لجفونك بيد خفيفة، فضعي “الروج” في جميع أنحاء جفونك، واستخدمي أطراف أصابعك، وامزجيه حتى يعطي صبغة وردية فاتحة لجفونك.

الشفاه

وضعه على الشفاه

وضعه على الشفاه

وأخيرا، نأتي إلى الشفاه ضعي أحمر الشفاه على شفتيك بيد خفيفة جدًا، فإذا كنت تريدين يمكنك استخدام أطراف أصابعك لجعل لون الشفاه أقل قليلاً.

قد يبدو الأمر مخيفًا أن تستخدمي لونًا واحدًا على وجهك بالكامل، ولكن إذا كنت تأخذين وقتك في المزج، فستحصلي على مظهر مكياج دقيق.