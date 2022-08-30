اخبار الخليج – رئيس نادي المحرق: ماجد سلطان كان مواطناً غيوراً على وطنه ورائداً للإعلام الرياضي وداعماً للنادي برؤيته وتوجهاته

محمد بن مسعود - الدمام - نعى معالي الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي وجماهيره العريضة ، رائد الإعلام الرياضي، ماجد سلطان، والذي سخّر، قلمه وفكره الرياضي والإعلامي في خدمة وطنه مدافعاً عن مكتسباته ومقدراته وإعلاء شأن الرياضيين البحرينيين، في كافة المحافل والبطولات المحلية والدولية، معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ابن نادي المحرق، والذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة انجازات، كان خلالها مرافقا لتاريخ النادي لاعبا وإداريا وإعلاميا مشهودا له بالعطاء والإخلاص.

وأوضح رئيس نادي المحرق، أن فقيد الأسرة الرياضية ماجد سلطان، ظل قريبا من كافة الإدارات المتعاقبة على نادي المحرق العريق وشارك فيها لسنوات، وكان مستشارا للنادي بفكره وحصافته وآرائه السديدة، داعما للنادي برؤيته الاعلامية وانتمائه للمحرق في كافة المجالات الرياضية، منوها إلى أن الجميع، كان حريصا على الاستئناس برأيه المخلص الذي لم يكن يراعي فيه إلا مصلحة الوطن العزيز و نادي المحرق ومسيرته الرياضية المشرّفة.

وأشار رئيس نادي المحرق الى أنه على الصعيد الشخصي قد ربطته كان الفقيد نعم الصديق المخلص الذي يتمنى الانسان وجوده في حياته للاستفادة من أفكاره النيرة وآراءه ونصائحه السديدة.

وفي ختام تصريحه ، أعرب معالي رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، عن اعتزاز النادي ومنتسبيه وجماهيره ، بمسيرة الفقيد، ماجد سلطان، معبرا عن مواساته لأسرته الكريمة التي كان لها دور كبير في رفع اسم مملكة البحرين في المجال الرياضي محلياً وخارجياً، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع ، الصبر والسلوان.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»