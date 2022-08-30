المسئولية الاجتماعية في “نيوم” تطلق مبادرة لدعم الطلاب بـ3 الآف حقيبة مدرسية

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت إدارة المسئولية الاجتماعية في نيوم، النسخة الثانية من مبادرة “أنت المستقبل” الهادفة إلى تمكين إلى 3 الآف طالب وطالبة في منطقتي نيوم وتبوك من أجل مواصلة رحلتهم التعليمية،وتهيئتهم للعودة إلى المقاعد الدارسية من خلال تزويدهم بـ3 الآف حقيبة مدرسية.
نيوم تطلق برنامد لتمكين الطلاب من اللغة الإنجليزية
وتستعد نيوم لإطلاق برنامج تعليم اللغة الإنجليزية وتعزيز قدراتهم في اللغة، ويستهدف البرنامج نحو 200 طالب في سبتمبر المقبل.
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