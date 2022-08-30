الهيئة المكلية في ينبع تدشن مشروع تنمية قدرات القطاع الغير ربحي

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة الإخبارية تقريرًا عن دوري الهيئة الملكية في ينبع ومدى حرصها على تطوير المجمتع حيث، قامت الهيئة بتقوقيع مذكرة تفاهم لتنمية المجتمع الحيوي وتطوير القطاع غير الربحي.

الهيئة المكلية تدشن مذكرة في مدينة ينبع

وتابعت: أن الهدف من المذكرة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، حيث أن ينبع لها دوري حيوي في تحقيق الرؤية، توقيع العديد من المذكرات وإطلاق مشروعات في مختلفة في مدينة ينبع، حيث هناك ترحيب من قبل سكان المدينة في تحويل الاحياء، وارتفاع جودة الحياة.