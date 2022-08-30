صحة الحدود الشمالية تطلق القافلة الطبية المتنقلة لقرى وهجر المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية القافلة الطبية المتنقلة لقرى وهجر المنطقة، التي تهدف إلى توسع نطاق تقديم الخدمات الصحية وسهولة الحصول عليها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتحتوي القافلة الطبية على عدد من الخدمات ومختبر طبي وصيدلية وطاقم تمريضي وطبيب عام وطبيب أطفال وعيادة أسنان.

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