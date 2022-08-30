محمد بن مسعود - الدمام - لو هتخرج وقت الظهر فى العيد.. نصائح لحماية بشرتك من الشمس

تحرص العديد من الأسر على قضاء أول أيام عيد الأضحى فى التنزه بالحدائق أو السير على الشواطئ فى وقت الظهيرة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية لساعات طويلة، ما يعرض بشرتهم للاسمرار، ولتجنب ذلك نتعرف فى السطور التالية على أهم النصائح لحماية البشرة، وفقاً لما ذكره موقع ” webmd “.

نصائح لحماية البشرة من الشمس:

– وضع كريم واق من الشمس، كل 80 دقيقة على الأقل أو أكثر فى حالة التعرق الشديد، ما يساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

نصائح لحماية بشرتك من الشمس (1)

– ارتداء النظارات الشمسية التى تساعد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، مع ارتداء القبعات الواسعة، والقمصان والسراويل القطنية ذات الأكمام الطويلة، وارتداء الألوان الفاتحة.

نصائح لحماية بشرتك من الشمس (3)

-استخدام مستحضرات التجميل والعدسات اللاصقة التى توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، وفى حال اصطحاب الأطفال يجب حمايتهم بما ذكر فى السطور السابقة من ارتداء ملابس قطنية ذات الألوان الفاتحة والنظارات الشمسية، مع استعمال كريم واقى من الشمس المناسب لمراحلهم العمرية، مع الإفراط فى شرب الماء أو العصائر المثلجة للشعور بالانتعاش.