إتقان تبدأ التسويق للمرحلة الثانية للبيع في مخطط درب الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت شركة إتقان العقارية الحملة التسويقية للمرحلة الثانية من البيع لمخطط درب الحرمين الذي يملكه صندوق الإنماء العقاري التابع لشركة الإنماء للاستثمار و يضم 365 قطعة بمساحة إجمالية تصل لأكثر من 1.3 مليون متر مربع، ويقع في قلب محافظة جدة، ويربط المخطط الذي تم تصميمه بطراز حديث الساكنين بالحرم المكي والنبوي عبر قطار الحرمين حيث تبلغ مدة الوصول لمكة المكرمة بــ 25 دقيقة وإلى المدينة المنورة بــ 100 دقيقة مع توفر الرحلات بمحطة السليمانية كل سبع دقائق لمكة المكرمة وكل نصف ساعة للمدينة المنورة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية -المسوّق للمشروع- الأستاذ عبد العزيز فهد الرشيد أن درب الحرمين أيقونة فريدة في الطراز والموقع الجغرافي بما يتضمنه المخطط من محتويات وبنية تحتية متكاملة، حيث يتميز المخطط بأعلى المعايير العالمية، وأجود التصاميم العصرية، مما يجعل منه بيئة مثالية لجودة الحياة، وأرضاً زاخرة بالفرص الاستثمارية المتجددة.

ونوه «الرشيد» بالنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من بيع المخطط عبر البيع المباشر بأرقام توازي حجم وموقع المخطط الذي يعد من المخططات الفريدة والنادرة والمميزة في بوابة الحرمين الشريفين مقصد الملايين ومحط انظار المستثمرين على المدى البعيد والقريب.

ولفت «الرشيد» إلى أن المرحلة الثانية للبيع في المخطط جاءت بعد انتهاء البيع في المرحلة الأولى والتي تنافس المطورون والمستثمرون في بناء الوحدات السكنية، والتي وصلت إلى مراحل البيع.

وأشار «الرشيد» إلى أن الارتفاعات ضمن المخطط ستكون من 5 طوابق وتصل إلى 16 طابقاً للمنتجات السكنية، والتجارية تبدأ من 9 طوابق لتصل إلى 60 طابقاً، والذي جاء إثر اعتماد المخطط كمنطقة تنمية خاصة، مما يضيف له مزايا تنظيمية يتفرد بها.

يشار إلى أن المخطط حظي بزيارة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي تجول بالمخطط ومرافقه واطلع على تكامله ومواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة لمواكبة رؤية 2030.

وكان معالي الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس ماجد الحقيل قد زار المخطط في إطار حرصه على الوقوف على هذا المشروع الرائد لكونه أكبر المشاريع العقارية الحالية بمحافظة جدة، منوهاً بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها ومشيدا بالجهود المبذولة في المخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.

مما يذكر أن مشروع مخطط «درب الحرمين» يتكوّن من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية و 24 قطعة خدمات، وارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقاً متميزاً بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي، ويعد واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين، مما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة كجامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس، مما يجعله مركزاً استثمارياً وسكنياً واعداً.