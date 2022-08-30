سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة

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المناطق-واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي بمناسبة تكليفه رئيساً لها، يرافقه نائب الرئيس الدكتورة وفاء السرحاني وأعضاء اللجنة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على الاستراتيجيات العملية والتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأسرة.

وقدم الرويلي لسمو أمير منطقة الجوف نبذة عن الرؤية والأهداف للجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية, وبرامج الرعاية والتنمية في بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العالي.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على أهمية الدور الموكل للجنة تجاه العناية بالأسر المستفيدة من أعمالها, حاثاً على متابعة كافة الأعمال المساهمة في تعزيز مثل هذه الجوانب الاجتماعية .

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Source almnatiq

