︎
.
المناطق-واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي بمناسبة تكليفه رئيساً لها، يرافقه نائب الرئيس الدكتورة وفاء السرحاني وأعضاء اللجنة.
واطلع سموه خلال الاستقبال على الاستراتيجيات العملية والتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأسرة.
وقدم الرويلي لسمو أمير منطقة الجوف نبذة عن الرؤية والأهداف للجنة في دعم النسيج الاجتماعي والحماية الأسرية, وبرامج الرعاية والتنمية في بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العالي.
وأكد الأمير فيصل بن نواف على أهمية الدور الموكل للجنة تجاه العناية بالأسر المستفيدة من أعمالها, حاثاً على متابعة كافة الأعمال المساهمة في تعزيز مثل هذه الجوانب الاجتماعية .
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سمو أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.