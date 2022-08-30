“وقاية” توصي بهذه المأكولات لتحضير حقيبة الإفطار المدرسية بطريقة صحيحة

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أوصت هيئة الصحة العامة بتحضير حقيبة الإفطار المدرسية للطلاب بطريقة صحيحة، وأهمية مشاركة الطفل في اختيار محتوياتها.

ونصحت الهيئة بالحرص على أن يتكون الإفطار من جميع العناصر الغذائية، وتجنب الأطعمة التي تكون عرضة لأن تفسد بسبب الطقس مثل البيض في الجو الحار بعكس زبدة الفول السوداني التي تكون مناسبة في الصيف.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة استبدال الخبز الأبيض بالخبز المعد من الحبوب الكاملة، كونه يعتبر مصدار غنيا بالألياف مما يجعله مشبعا أكثر.

وأكدت أن الكعك والبسكويت المنزلي يعتبر طريقة رائعة لإضافة الخضار والفواكه والمكسرات لزيادة القيمة الغذائية، مشيرة إلى ضرورة استبدال رقائق البطاطس بالفشار المحضر في المنزل والحلويات بالفاكهة المجففة مثل الزبيب.

وحذرت الهيئة من الإكثار من تناول ملونات الأغذية والمواد الحافظة المتواجدة في الحلويات والأطعمة المعلبة لكونه يرتبط بمضار صحية مثل الصداع والتغيرات السلوكية وفرط الحركة.

وأشارت إلى أهمية تجهيز حقيبة الإفطار من الليلة السابقة لتوفير الوقت، وضرورة إشراك الطفل في اختيار مكونات وجبته وهو الأمر الذي يساعده على تناولها.



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Source akhbaar24

