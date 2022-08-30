ضبط عدد من المواطنين والمخالفين لممارستهم التسوّل في القصيم

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تتواصل جهود الجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة، لرصد المتسوّلين وضبطهم.

ونجحت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، في رصد وضبط مواطنة تقوم بالتسوّل واستعطاف المارة داخل المحال التجارية وخارجها، إضافة إلى رصد وضبط مواطن يتسوّل داخل المحال التجارية وخارجها، ورصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لقيامه بالتسوّل واستعطاف المصلين بعد انتهائهم من أداء الصلاة.

وأوضح حساب الأمن العام على تويتر، أنه تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لقيامها بالتسوّل واستعطاف المصلين بعد خروجهم من أداء الصلاة من أحد المساجد.

وشدّد الأمن العام على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، ورقم 999 في جميع مناطق المملكة.

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Source almnatiq

