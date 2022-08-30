“الخضيري”: هذه فوائد شرب الماء أثناء وقبل وبعد الأكل

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قال أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن شرب الماء مع الأكل لا يضر، ولا يوجد أي دراسة تثبت الضرر؛ بل على العكس.
وأوضح “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”: “الدراسات الموثوقة علمياً أكّدت أن شرب الماء أثناء الأكل (وقبله وبعده) يساعد على الهضم ويقلل من شراهة الأكل ويمنع الإمساك ويمنع تلبُّك المعدة والامعاء ويقلل من تهيُّج القولون العصبي، وله فوائد صحية كثيرة.. اشرب ماءً.
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Source almnatiq
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