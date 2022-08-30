مهرجان تمور بريدة يشهد اعتدال الأسعار في الربع الأخير لخراف التمور

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شهدت الفترة الحالية في موسم تمور بريدة التي تمتد إلى ما بعد أغسطس الجاري ” الربع الأخير” لخراف التمور اعتدالاً بالأسعار والتي تجد رواجاً وإقبالاً من مستهلكي وتجار التمور.
كما يشهد الربع الأخير لخراف التمور جودة التمور بوجه عام، وهي الفترة التي يتفق على تسميتها الكثير من مزارعي النخيل وتجار التمور بـ “الخَرْفة الأخيرة” من موسم الحصاد.
يذكر أن مهرجان التمور ببريدة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ، يقام على هامشه جملة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتوعوية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاهلية والأسر المنتجة والحرفيين.
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Source almnatiq
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