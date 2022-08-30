︎ . تعرّضت المنطقة الخضراء في العاصنة العراقية بغداد ، اليوم، لقصف بأربعة صواريخ. وذكرت خليّة الإعلام الأمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أنَّ المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني؛ ما أدَّى إلى حدوث أضرار فيه، مبينة أنها حددت مكان إطلاق الصواريخ من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي العاصمة بغداد. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. تعرض المنطقة الخضراء لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في مجمع سكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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