أمانة جدة تكشف عن 9 خدمات توفرها منصة مدينتي الرقمية

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كشفت أمانة محافظة جدة عن 9 خدمات توفرها منصة مدينتي الرقمية للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة وتنسيق المشاريع وتسجيل منتجي النفايات.

وأوضحت الأمانة أن الخدمات التي تتيحها المنصة تشمل كلا من: “تسجيل مقاولي مشاريع الأمانة، وتسجيل مقاولي مشاريع الخدمات، وتسجيل منتجي وناقلي النفايات، وتأهيل مزودي خدمة التتبع، والتعاقد الإلكتروني للمنتجين، وطلب الإتلاف، وإضافة المركبات والحاويات، وتطبيق السائق، وتصاريح الدخول لمناطق التخلص والمعالجة”.

وأشارت إلى أن منصة مدينتي الرقمية تهدف إلى الرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة وتنسيق المشاريع وتسجيل منتجي النفايات بنظام إلكتروني ذكي مع وضع اشتراطات مزودي خدمة التتبع، لضمان جودة الخدمة والتزام منتجي النفايات والناقلين من خلال التعاقد الإلكتروني وأتمتة إجراءات العمل والمعاملات، بما يتماشى مع أهداف خطة الأمانة لإحكام الرقابة على حركة المعدات داخل المدينة.

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Source akhbaar24

