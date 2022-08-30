بـ44 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة.
وأبان في “إنفوجراف” نشره المركز على حسابه بـ”تويتر”، أن حفر الباطن سجلت 44 مئوية لتكون أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة، وسجلت مكة المكرمة 41 مئوية والمدينة المنورة 42 مئوية ، والرياض 41 مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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