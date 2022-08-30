الجوازات توضح تأثير انتهاء إقامة المستقدم على تمديد تأشيرة الزيارة

محمد بن مسعود - الدمام - بيّنت المديرية العامة للجوازات مدى تأثير انتهاء إقامة المستقدم على تأشيرة الزيارة في المملكة، وذلك ردًّا على استفسارات وردت إليها بهذا الشأن.
وأكدت المديرية أن انتهاء إقامة المستقدم لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة للزائر، وبالتالي يمكن تمديدها حتى ولو كانت إقامة المستقدم منتهية.
من جهة أخرى، أشارت المديرية إلى أن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة من اختصاص مكاتب الاستقدام، أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة سيكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.
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