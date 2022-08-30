مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع لجنة الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني92

محمد بن مسعود - الدمام - البكيرية-محمد المسلم _عدسة عبدالله الراشد
رأس سعادة مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح بمقر الإدارة اليوم, الاجتماع التحضيري للجنة الرئيسية للاحتفاء باليوم الوطني92 لهذا العام، بحضور جميع أعضائها لمناقشة استعدادات إدارة التعليم للاحتفاء باليوم الوطني 92، الذي يصادف يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022م.واستعرض الاجتماع أهمية الاحتفاء بالمناسبة لتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة، والفخر بحضارته وتاريخه ورموزه ومنجزاته.
كما ناقش الاجتماع إعداد الإطار العام لبرامج وفعاليات اليوم الوطني وفق الهوية المعتمدة لهذا العام واستعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني في مدارس البنين والبنات والخطط الموضوعة من قبل الإدارات والأقسام لتنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات والأنشطة الخاصة بهذه المناسبة .
وبيّن الراجح أن هذه المناسبة يتم فيها تنمية القيم الوطنية ، والتذكير بنعم الله على وطننا الغالي ، ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة ، وتعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم العام و إظهار الاحتفاء باليوم الوطني بشكل منظم ومميز يعكس المشاعر الوطنية لمنسوبي التعليم وتعبيرهم عن فرحتهم وبهجتهم بهذه المناسبة الغالية. .
وأكد الراجح أن استعدادات إدارة التعليم المبكرة للاحتفاء باليوم الوطني يأتي استشعاراً بأهمية هذه المناسبة، وأبعادها الوطنية والتربوية للطلاب والطالبات. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان تنفيذية لتنفيذ الاحتفاء باليوم الوطني وما يصاحبه من برامج وفعاليات وأنشطة.
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