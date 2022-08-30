السعوديه الإعلامي محسن آل حسان في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالي، مساء أمس (الإثنين)، الإعلامي الدكتور محسن بن علي آل حسان، الذي يعد من أبرز الإعلاميين السعوديين.
تلقى آل حسان دراسته الابتدائية في السعودية، والمتوسطة في دولة الكويت، بينما حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعة (تمبل) بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد عودته تم تعيينه في وزارة الخارجية، ثم تم نقله بأمر ملكي إلى وزارة الثقافة والإعلام مديراً عاماً للإدارة المركزية في التلفزيون، ثم تدرج حتى عُين على وظيفة وكيل وزارة ومستشار الوزير.
قدم آل حسان العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية خلال مسيرته، منها -على سبيل المثال- دعونا نتعلم العربية بالإنجليزي، وبرنامج الميزان، وحروف الرمضاني.
وسيصلى على الفقيد رحمه الله اليوم (الثلاثاء) بعد صلاة العصر بمسجد الراجحي بالرياض
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