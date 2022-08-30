تراجع أسعار النفط .. وخام “برنت” يسجل 104 دولار للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، إذ تخشى السوق أن تؤدي زيادة البنوك المركزية معدلات الفائدة بشكل أكثر حدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 81 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 104.28 دولار للبرميل، بعد صعودها 4.1 بالمئة أمس الاثنين في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.68 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا، أو 0.3 بالمئة، بعد ارتفاع بنسبة 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة.