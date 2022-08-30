محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية 90 فرصة استثمارية جديدة عبر منصة “فرص” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وشملت الفرص إنشاء وتشغيل وصيانة شقق فندقية، ومجمع طبي، ومجمع تجاري، ومشغل نسائي، ومستودعات وغيرها. ودعت الأمانة المستثمرين والراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تطلق 90 فرصة استثمارية عبر منصة ” فرص” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.